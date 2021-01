Influencer Pétala Barreiros consegue na Justiça medida protetiva contra o ex-marido, Marcos Araújo

247 - A influencer Pétala Barreiros conseguiu no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) uma medida protetiva contra o ex-marido, o empresário Marcos Araújo, de quem ela diz ter sido abusada desde o início da relação, quando ela tinha 14 anos e ele, 40. O documento foi compartilhado por ela nas redes sociais

Com a decisão, Marcos Araújo deverá manter uma distância de 300 metros da ex, não pode manter nenhum contato, nem por email, telefone, redes sociais e nem acionar terceiros para enviar recados. As ameaças começaram, segundo ela, após divulgação de áudios do filho dos dois pedindo para ver o pai.

Marcos Araújo é dono do festival Villa Mix e sua empresa é responsável pelas carreiras de Gusttavo Lima e Alok. O empresário agora namora a apresentadora Lívia Andrade. Em uma série de stories no Instagram, ela falou sobre diversas características da relação dos dois e alertou que o processo que foi feito contra ela, por Lívia Andrade, não tem a ver com ela, mas com Araújo.

“Vim aqui conversar com vocês sobre tudo o que está acontecendo… Estou cansada, muito cansada disso tudo. Não estou conseguindo ficar com meu filho, não estou conseguindo cuidar dele direito. Minha mãe e meu pai estão me ajudando. Mas toda vez que eu pego ele no colo, eu choro. Eu não quero passar esse tipo de sentimento para ele. Eu quero dizer para vocês que está sendo movida uma ação criminal contra mim, mas que, mais uma vez: não é a Lívia (Andrade), gente! O advogado que assinou essa ação é advogado do Marcos, o irmão desse advogado também é advogado do Marcos. Tudo isso que ela está fazendo é a pedido dele, então não culpem ela porque ela está sendo manipulada por ele.”

