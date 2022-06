"Influencer" zomba de vaga reservada a autistas em estacionamento e causa revolta

Apoie o 247

Metrópoles - Uma maquiadora e "influencer" de Anápolis (GO) provocou revolta na internet depois de debochar de vagas exclusivas para autistas criadas no estacionamento de um shopping no Jardim Goiás, região sul da capital goiana. No mesmo vídeo que gravou ao chegar ao local e publicou nas redes sociais, Lari Rosa também zombou de “gordo estressado” e “veado”.

Lari Rosa gravou o vídeo assim que viu as sinalizações horizontal e vertical para as vagas no local. Ela estava no banco do passageiro de um carro dirigido pela sua mãe, a professora de etiqueta Vania Heringer Rosa, que tentou conter os comentários da filha, mas sem êxito.

Quando você pense que não existe limite para estupidez e preconceito, vem essa senhora e se supera. 😡😡😡#autismo #tea #capacitismo#preconceito pic.twitter.com/6xpJvFNMUG June 14, 2022





“Fica quieta, Vania. Gente, olha isso aqui. Agora, tem vaga exclusiva, vaga exclusiva, para autista. Cara, o mundo está muito difícil. Quero saber quando vai ter vaga para gordo estressado”, disse ela, em tom de deboche.

Depois da repercussão negativa, as duas pediram desculpas nas redes, em novos vídeos.

Ao gravar as sinalizações para as vagas exclusivas para autista, Lari Rosa digitou uma legenda no mesmo vídeo. “A vaga é tão colorida que achei que era vaga pra viado [sic]”, escreveu.

“Não vai fazer isso”

No mesmo momento, a mãe de Lari Rosa tentou impedi-la, novamente, de continuar a gravação. “Não vai fazer isso”, afirmou Vania. “Vou fazer, sim, Vania. Vou e ainda vou te expor”, retrucou a filha.

“Qual o problema do autista?”, perguntou a mãe de Lari Rosa, em seguida, para a filha, que respondeu: “Não tenho nenhum problema com autista. Achava até que era vaga para veado. Meu Deus, era só o que me faltava. Vaga, para mim, nunca tem”.

Ao sair do shopping, Lari Rosa gravou novo vídeo, mas, desta vez, apenas a mãe dela comentou. “Eu vou lá na prefeitura. Estou saindo com ela da loja. Então, a gente vai ver se consegue uma vaga para gordo estressado. Quem sabe”, disse Vania, enquanto a influencer sorria.

