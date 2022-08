Influenciadora Bianca Andrade, CEO da "Boca Rosa", declara voto em Lula

Bianca é uma das jovens mais influentes do Brasil e responsável por administrar uma das maiores empresas de cosméticos do país; Lula agradeceu a declaração edit

247- Bianca Andrade, uma das jovens mais influentes do Brasil e responsável por administrar uma das maiores empresas de cosméticos do país, a Boca Rosa, declarou voto no ex-presidente Lula em postagem nas redes sociais.

“Em pouco mais de um mês, vamos ter novas eleições e talvez sejam as mais importantes dos últimos tempos.

Eu tenho estudado muito sobre os meus candidatos e por isso, neste ano, meu voto é no Lula”, iniciou a empresária.

Ela acrescentou que é “uma empresária mulher, vim da internet e jamais vou estar ao lado de um governo que cresceu com fake news e não entende que nós, mulheres, somos um grande gerador da economia.

“Também quero que as pessoas possam viver numa sociedade onde mulheres, pessoas pretas, a comunidade LGBTQIAP+ e todas as minorias sejam respeitadas.E, pra isso, tirar o Bolsonaro do poder é o primeiro passo.Então espero que estejam com o título em dia e que votem com consciência!”, acrescentou.

A postagem gerou diversos comentários de apoio dos internautas, incluindo a do próprio Lula, que agradeceu a mensagem:





