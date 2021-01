Influenciadora Ygona Moura respira com ajuda de aparelhos após aglomerar em festa

247 - Recentemente, a influenciadora Ygona Moura se tornou um dos assuntos mais comentados nas rede sociais após ser internada na UTI com grande dificuldade para respirar. Dias antes, Ygona postou nas redes que aglomorou com sucesso e que recebeu muito bem para isso. Nesta segunda-feira, a mãe da Ygona, anunciou que sua filha está internada com coronavírus no Hospital Cidade TIradentes. Ela está estável, mas respirando com ajuda de aparelhos. A reportagem é do portal Extra.

"Pessoal, aqui é a mãe da Ygona Moura. Ela está internada na UTI do Hospital Tiradentes, intubada e em coma induzido desde ontem por complicações da Covid-19", disse a mãe da influenciadora, que completou: "Peço a todos os seguidores que orem pela vida da Ygona"

