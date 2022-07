Internautas apontam brutalidade de Bolsonaro com nova presidente da Caixa durante cerimônia de posse (vídeo)

Apoie o 247

247 - Durante cerimônia de posse de Daniella Marques, indicada para presidir a Caixa Econômica Federal após a saída de Pedro Guimarães, alvo de denúncias de funcionárias por assédio sexual, uma cena chamou atenção dos itenrnautas e logo viralizou nas redes.

Com um tom brusco, Bolsonaro aparenta empurrar a nova presidente da instituição para poder assinar sua posse.

O jornalista Joaquim de Carvalho ressaltou como as mulheres são tratadas no governo: “Esta mulher está entrando numa roubada. Lembrei de Regina Duarte, deslumbrada quando assumiu a Cultura. Não durou nada. Será que não entendem que este é o governo dos piores, e q mulher só tem espaço se for uma Damares? A 1a. enquadrada foi dada: é com a caneta dele, não a sua”.

Esta mulher está entrando numa roubada. Lembrei de Regina Duarte, deslumbrada quando assumiu a Cultura. Não durou nada. Será q não entendem que este é o governo dos piores, e q mulher só tem espaço se for uma Damares? A 1a. enquadrada foi dada: é com a caneta dele, não a sua. pic.twitter.com/kM9RoIpNOP — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) July 6, 2022

