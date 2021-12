Internautas chamam sertanejo Fernando Zor de "macho tóxico" e puxam hashtag “Maiara merece respeito”

Apoie o 247

247 - O sertanejo Fernando Zor recebeu uma chuva de críticas após dizer que a ex-noiva, a também sertaneja Maiara, está "fora de si" em entrevista ao colunista do Metrópoles, Leo Dias.

A afirmação foi para desmentir as acusações de traições, feitas por Maiara. A declaração causou revolta entre os fãs, que levaram o nome da goiana aos assuntos mais comentados das redes sociais com a hashtag “Maiara merece respeito”.

“Engraçado, enquanto ela estava calada, nunca foi chamada de louca. Agora que falou da traição,ele fala que ela é louca? Macho tóxico com medo do cancelamento”, criticou uma internauta no Twitter. “Muito sínico esse Fernando”, concordou outra fã de Maiara. “Muito orgulho dessa movimentação toda, viu? É importante demais saber que vocês estão com ela, independente de qualquer coisa. Ela ama muito cada um de vocês, podem ter certeza”, afirmou a página oficial de fãs da artista.

