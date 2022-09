Internautas defendem Ray Charles como sucessor da rainha Elizabeth e músico vai aos trends

Apoie o 247

ICL

247 - Diante da morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8, que será sucedida pelo seu filho Charles III, internautas propuseram outra figura para assumir o cargo de Rei da Inglaterra: um outro “rei” Charles, o Ray Charles, um dos mais importantes pianistas do Século XX.

A “sugestão” dos internautas levou o nome do artista aos assuntos mais comentados do Twitter. O músico norte-americano, no entanto, morreu em 10 de junho de 2004.

Confira os memes na internet.

Devo dizer uma coisa: Ray Charles só teve um. pic.twitter.com/B1OOSeLAan — Adalberto Leister Filho (@adalbaleister) September 8, 2022

Momento histórico!!



Primeiro negro a assumir o reinado britânico! Sucesso ao Ray Charles no seu reinado pic.twitter.com/GlLPqfRIWg September 8, 2022

Rainha Elizabeth II faleceu, que esteja em um bom lugar agora.



Quem assume o trono após esse acontecimento é o Ray Charles pic.twitter.com/ESplc6C6Rc — Joana (@jofonsecab) September 8, 2022

Eu lembro que quando eu era pequeno falava uma piadinha tosca: que quando a rainha morresse, o príncipe Charles ia virar o “Ray Charles”. 🥴 pic.twitter.com/NyUeCD43ZA — Isaac Schrarstzhaupt (@schrarstzhaupt) September 8, 2022

Cuidado agora para não confundir:

Ray Charles com Rei Charles

😂 pic.twitter.com/mkXBHzNoCr — мαℓσкєrσ ℓσкσˢᶜᶜᵖ (de 🏡) 🦑 (@malokero_loko) September 8, 2022

É verdade que que quem assume a monarquia da Inglaterra é o Ray charles? pic.twitter.com/IKuhwY66GA — VK alex bezerra 777 ◤✠◢ (@alexbezerraofc) September 8, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.