Internautas elegem o momento mais constrangedor do Oscar com Ana Furtado (vídeo)

247 - Nos Trends desde a apresentação do Oscar, Ana Furtado é o assunto do momento após cometer inúmeras gafes ao comentar a cerimônia, que passam desde o seu desconhecimento sobre cinema até as diversas vezes em que cortou a atriz Camila Furtado, causando um imenso clima de vergonha alheia.

Nas redes sociais, os internautas elegeram o vídeo abaixo como o ápice do constrangimento.

Veja:

nessa hora eu queria enfiar minha cara de baixo da terra de tanta vergonha alheia, parece até que a ana furtado não assistiu ao filme pra fazer uma pergunta dessas pic.twitter.com/at0fHQIvzv — eduardoitalo (@eduardoitalo94) March 13, 2023

