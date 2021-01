Internautas pedem renúncia de Bolsonaro após ele dizer que Brasil está quebrado e não pode fazer nada

Termo "Renuncia", pedindo a saída de Jair Bolsonaro, virou mais comentado do Twitter com usuários falando para ele deixar o cargo edit

Revista Fórum - O termo “renuncia” disparou entre os mais comentados do Twitter no Brasil nesta terça-feira (5). Foi a resposta, o pedido, a recomendação ou quase a ordem dos usuários ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), depois que ele disse a apoiadores, na manhã desta terça, que “o Brasil está quebrado” e ele não consegue “fazer nada”.

Um dos apoiadores respondeu para ele ter “fé em Deus”. Mas o conselho da internet foi bem diferente. A avalanche de comentários pedindo para Bolsonaro sair fez a rede registrar mais de 75 mil usuários falando do tema ao mesmo tempo.

Em um dos pedidos mais argumentados, a escritora Lola Aronovich disse: “O pior presidente da história do país e o pior líder do mundo no que se refere ao combate à Covid chora que ‘o Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada’. Nós temos uma sugestão, capetão genocida: RENUNCIA”.

