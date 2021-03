Internautas resgatam vídeo de Dallagnol passando vergonha no programa do Jô

Em participação no programa do Jô, Deltan Dallagnol tentou fazer propaganda da operação Lava Jato, mas não animou a plateia edit

247 - Internautas resgataram nas redes sociais um vídeo do ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol passando vergonha no finado programa do Jô. Nele, o lavajatista, empolgado com os elogios do apresentador, questiona a plateia se a força- tarefa faz bem ao Brasil, mas poucas pessoas respondem de forma assertiva.

Nem mesmo o apelo da funcionária, animadora de palco, fez com que a plateia levantasse a mão em peso no apoio à Lava Jato.

Veja:

