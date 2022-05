Internautas resgatam vídeo de famosos fazendo campanha para delegada que guardava R$ 2 milhões em closet

Apoie o 247

247 - A delegada Adriana Belém, presa com R$ 2 milhões em seu closet nesta terça-feira durante a Operação Calígula, deflagrada pelo Ministério Público (MP), é bastante próxima ao ex-jogador Adriano, que a chama de madrinha. Mas o ex-atleta não é o único famoso com quem a agente detida tem contato. Ela circula nos mesmos locais que celebridades e possui diversas fotos com elas.

A delegada detida possui uma relação próxima com o sambista Dudu Nobre e com o ex-jogador Djalminha. Ela foi até candidata a vereadora nas últimas eleições municipais e contou com o apoio de nomes como Ivo Meirelles, o ex-jogador Carlos Alberto, Edmundo e a banda Swing & Simpatia. Todos gravaram um vídeo em apoio a Adriana, postado por ela em sua página, que foi imediatamente resgatado das redes após sua prisão.

Veja:

A delegada Adriana Belém conseguiu muito dinheiro e muito apoio de gente famosa! pic.twitter.com/K1TDvqyijG — Hendrix Careta🎸 (@Hendrix_Careta) May 11, 2022









