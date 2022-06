Internautas resgatam vídeo de Joice Hasselmann dizendo que encontrou Bolsonaro várias vezes chorando feito uma menininha (vídeo)

Apoie o 247

247 - Joice Hasselmann participou do podcast inteligência ltda e o trecho em que ela fala sobre o estado mental de Jair Bolsonaro viralizou nas redes.

De acordo com a tucana, Bolsonaro “tem graves problemas psiquiátricos”. “Eu chegava lá no Palácio do Planalto cedo e ele estava às gargalhadas. Voltava no período da tarde e lá estava ele chorando feito uma menininha de 5 anos”, disse.

Que situação triste a do nosso BRASIL ! pic.twitter.com/88mDyv1mqg CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Roberto Requião (@requiaooficial) June 14, 2022

