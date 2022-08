Internautas resgatam vídeo de Sergio Reis explicando "imensa" contribuição de Lula para o Hospital do Câncer de Barretos

Apoie o 247

247 - O bolsonarista radical Sérgio Reis, que propôs um golpe de estado no país e virou alvo do STF, fez uma longa narrativa a respeito da contribuição de Lula ao hospital do Câncer de Barretos enquanto era presidente.

“Eu via as crianças com leucemia, misturadas com adultos, e não achava aquilo legal. Então eu fui até o Lula e disse que precisava de dinheiro para construir uma ala para crianças no hospital. Expliquei que era muito dinheiro. Lula não pensou duas vezes e mandou o Dirceu (José Dirceu, então ministro de Lula) encaminhar”.

Sobre o Hospital de Câncer de Barreto, que a Tebet quer ajudar, Sérgio Reis conta a história. pic.twitter.com/Lp1Gnp7GBK August 30, 2022





