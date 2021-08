Irmãos Weintraub fazem vaquinha para atos golpistas de 7 de setembro

Com ares de desânimo, o atual diretor-executivo do conselho do Banco Mundial Abraham Weintraub e seu irmão, atual secretário de Segurança Multidimensional da Organização dos Estados Americanos Arthur Weintraub, gravaram um vídeo pedindo doações para as manifestações golpistas do próximo dia 7 de setembro edit

247 - Com ares de desânimo, o ex-ministro da Educação e atual diretor-executivo do conselho do Banco Mundial Abraham Weintraub e seu irmão, o ex-assessor da Presidência da República e atual secretário de Segurança Multidimensional da Organização dos Estados Americanos Arthur Weintraub, gravaram um vídeo pedindo doações no aluguel de um carro de som para as manifestações golpistas do próximo dia 7 de setembro.

No vídeo em questão, os irmãos dizem que o Brasil está com sua democracia ameaçada e que pode se tornar um Afeganistão, com a população refugiada pedindo asilo em outros países.

Os bolsonaristas irão sair às ruas no próximo feriado para pedir o fechamento do STF e em defesa de um golpe de estado no país.

Veja:

