Ivete Sangalo isenta Bolsonaro por 500 mil mortos e irrita internautas: “não é sobre partidos”

Tava quase descendo do muro quando soltou um ‘não é sobre partidos’. Se isso não é sobre partidos, o que seria?! Qual a dificuldade em dizer com todas as letras que é contra o crápula do presidente? Porra, é a Ivete, não é a Giulia Be não. Rica. Consolidada. Ñ tem desculpa. pic.twitter.com/g8N35Fcjuq