Janaína Paschoal e Zambelli promovem barraco público: “Quando Bolsonaro te expulsou do caminhão, exigi que você ficasse”

Apoie o 247

ICL

247 - Janaína Paschoal e Zambelli promoveram uma verdadeira lavação de roupa suja pública nas redes sociais.

Paschoal, que não conseguiu angariar o apoio de Jair Bolsonaro para o Senado, perdendo para Marcos Pontes tal indicação, se enfureceu ao saber que Zambelli também apoia o astronauta.

“Tem babaquinha [referindo-se à Janaína] usando um vídeo de mais de 1 mês para falar mal de mim. Entre Datena e Janaina eu disse lá atrás que deveria votar nela. Entre Marcos Pontes e Janaina, voto no Astronauta. Não só por confiar do Marcos, mas porque Janaina só tem dado bola fora ultimamente”, disparou Zambelli.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com tom de mágoa, Paschoal rebateu imediatamente: “Quando Bolsonaro te expulsou do caminhão em Catanduva, fui eu que exigi que você ficasse, ou eu desceria. Seus setenta e poucos mil votos não vieram de Bolsonaro, vieram de meus 2 milhões de votos. Mas eu compreendo, hoje, rende mais me virar as costas. Mas quem viveu 2018 sabe!”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tem babaquinha usando um vídeo de mais de 1 mês para falar mal de mim.



Entre Datena e Janaina eu disse lá atrás que deveria votar nela.



Entre Marcos Pontes e Janaina, voto no Astronauta.



Não só por confiar do Marcos, mas porque Janaina só tem dado bola fora ultimamente. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 9, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.