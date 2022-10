Janja se diz revoltada com fala pedófila de Jair Bolsonaro

Janja, que já trabalhou no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira, disse que lhe faltaram palavras para descrever o horror da fala de Bolsonaro edit

247 - A socióloga Rosângela da Silva, Janja, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mostrou indignação e repúdio à fala pedófila de Jair Bolsonaro (PL) sobre ter “pintado um clima” entre ele e meninas com idade entre 14 e 15 anos.

Janja, que já trabalhou no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira, ficou revoltada e disse que lhe faltaram palavras para descrever o horror da fala de Bolsonaro.

“Trabalhei durante anos no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira e ouvir o “Presidente” falando que “pintou um clima” com meninas de 14 anos me causa tanta revolta e indignação que nem consigo descrever aqui”, escreveu.

Em entrevista ao podcast 'Paparazzo rubro-negro' nesta sexta-feira (14), Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, quando visitava uma comunidade, já como presidente da República, encontrou meninas de "14 ou 15 anos", "bonitas", "arrumadinhas". Na sequência, ele afirmou que "pintou um clima" e entrou na casa. Confira:

O canalha do Bolsonaro fala que "PINTOU UM CLIMA" entre ele e uma criança de 14 anos quando visitou Brasília (ele já presidente).



ASSISTAM e veja o que Bolsonaro fala de uma criança de 14 anos! pic.twitter.com/Hq8DBqsS9B — Jones Manoel - YouTube: Jones Manoel (@jonesmanoel_PCB) October 15, 2022

