Janones diz estar preparando vídeo bomba sobre “Bolsonaro pedófilo”

O anúncio do parlamentar acontece após vídeo de entrevista de Jair Bolsonaro com fala pedófila viralizar nas redes sociais edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado André Janones (Avante-MG) usou as suas redes sociais para anunciar que vai soltar, nas próximas horas, um “vídeo bomba” sobre “Bolsonaro pedófilo”. O anúncio do parlamentar acontece após um vídeo de uma entrevista com fala pedófila de Jair Bolsonaro (PL) viralizar nas redes sociais.

Em entrevista a um podcast, Bolsonaro disse que “pintou um clima” entre ele e meninas com idade entre 14 e 15 anos durante um de seus passeios de moto, em Brasília.

Estou preparando o vídeo bomba onde Bolsonaro admite ser pedófilo! Até lá, subam BOLSONARO PEDÓFILO October 15, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.