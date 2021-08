Jornal Nacional é acusado de transfobia por fãs de Demi Lovato

247 - O Jornal Nacional, principal telejornal da TV Globo, tem sido acusado de transfobia por fãs de Demi Lovato. Isto porque William Bonner, ao anunciar na terça-feira (10) as primeiras atrações confirmadas para a próxima edição do Rock in Rio, se referiu a Demi como 'cantora americana'.

Demi Lovato se reconhece como pessoa não binária, ou seja, não pertencente nem ao gênero masculino e nem ao feminino.

Internautas criticaram o uso do pronome feminino para tratar de Demi e pediram o uso do chamado pronome neutro, ainda pouco utilizado no Brasil. Por outro lado, alguns fãs defenderam que o telejornal seguisse a norma padrão, visto que a língua portuguesa ainda não agrega vocábulos para se referir a pessoas não binárias.

PUBLICIDADE

Ela não respeitar os pronomes de Demi DE PROPÓSITO já é motivo mais do que suficiente, não acha? Até pq isso é TRANSFOBIA — Demetria 👑🦋 (@dd_no_promises) August 9, 2021

o pronome neutro invandindo as casas e ameaçando famílias mais uma vez. PUBLICIDADE August 10, 2021

o povo acha q pela pessoa ser famosa ela nao precisa ficar com medo de se assumir pq ta “protegida” mas esquece o tanto de transfobia que ê demi sofre por causa dos “fãs” — thais 🐈‍⬛ (@erodcsky) August 11, 2021

PUBLICIDADE

Primeiro: é elu, não respeitar identidade de gênero é transfobia. E segundo ele tá falando de demi não do Rare! — 𝑨𝒏𝒅𝒚 (@andgux) August 11, 2021

Jornal Nacional está sendo acusado de transfobia por ter chamado a Demi Lovato de “a cantora americana”.



O motivo? Demi Lovato declarou não se encaixar nem no sexo masculino nem no feminino.



Portanto, ela deveria ser referida com PRONOME NEUTRO.



2021 tá me cansando! — Guto Zacarias - 12/09 #ForaBolsonaro (@GutoZacariasMBL) August 11, 2021

Tô cada vez mais desconfortável e enojada com a forma como debocham da não-binariedade da Demi Lovato, eu só queria fugir disso, mas parece que só vou parar de ver transfobia correndo solta na internet se eu parar de usar as redes sociais de vez — jennifer (@jennimocha_) August 11, 2021

Passando raiva na esmalteria tendo que escutar de outra cliente que transfobia é mimimi e que ter que chamar Demi Lovato de não binárie diminui causas mais importantes como racismo…



Eu tô contando até mil aqui… — Marina Streit (@_marinastreit) August 11, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: