Jornalista é mordida por cachorro durante cobertura do caso Lázaro: 'tirei o dente da minha perna'

A jornalista Vanessa Vitória levou uma mordida de um cachorro durante a cobertura do caso Lázaro Barbosa, que morreu durante um confronto com a polícia em Goiás. "Tirei o dente dele da minha perna e o filho dela puxou ele para trás", contou ela edit

247 - A jornalista Vanessa Vitória foi mordida por um cachorro e foi afastada dos últimos momentos da cobertura da operação que resultou na prisão e na morte de Lázaro Barbosa, baleado nesta segunda-feira (28) durante um confronto com policiais no município de Águas Lindas de Goiás (GO). A repórter precisou tomar uma vacina antirrábica. As informações foram publicadas pelo jornal Extra.

"Está tudo bem comigo e com o Brandon. Ele estava preso e infelizmente se soltou. Eu já tinha ido na casa da família usar o banheiro em outra ocasião, fiz amizade com todos. São pessoas maravilhosas, inclusive foi a dona do Brandon que prestou os primeiros socorros. Eu e a tutora dele não imaginávamos que ele poderia arrebentar a corda. Graças a Deus, agimos rápido. Tirei o dente dele da minha perna e o filho dela puxou ele para trás. Estou vacinada e estamos monitorando a saúde dele todos os dias, por 10 dias, para saber se vou precisar tomar mais doses de antirrábica", disse ela.

A repórter criou uma boa relação com a família e tem ligado para eles todos os dias. Chegou a publicar uma foto em que vê Brandon, o cachorro.

"Todo dia fazemos vídeo chamada. Hoje mesmo ela me mandou um vídeo dele. São pessoas de um coração gigante, como muitos lá em Girassol. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos".

