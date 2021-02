Karol Conká se diz arrependida: "surtei dentro da casa, me despertaram demônios"

247 - Em entrevista ao Mais Você, a rapper Karol Conká, a mais recente eliminada do BBB21, se disse arrependida de suas atitudes na casa.

Segundo ela, as brigas em que participou foram resultados de "surtos" e "demônios despertados": "Sabia que estava errada e fui invadida por uma amargura. Eu me perdi no jogo, me entreguei a esse lado azedo. Sou a nova Carminha, Nazaré (grandes vilões de novelas), mas a vilã que vocês viram não é real do lado de fora. Levei a minha perturbação para a casa, joguei-a sobre todos os outros e fiz com que ficassem tristes. Eu surtei dentro da casa, me despertaram demônios, reconheço o meu erro e vou tentar melhorar", disse.

Sobre o confronto com Lucas Penteado, que teve de sair da casa após o cancelamento promovido por Karol, Ana Maria indagou: "Nessa hora você não estava bêbada. Como foi?"

A rapper diz que confrontou Lucas pelo fato dele lembrá-la de seu pai: "Perdi a paciência com o Lucas e agi de forma bruta, mas eu jamais o agrediria fisicamente. Foi agressivo e petulante da minha parte. Eu me considero uma pessoa segura, mas dentro da casa fiquei insegura, sem ter o controle sobre as situações. E problemas pessoais foram evidenciados. São traumas, gatilhos despertados por reações de outras pessoas. O Lucas me lembrava de momentos com o meu pai. Eu não aprendi a resolver as coisas com carinho. São coisas minhas , fragilidades, que me deixaram vulnerável. Estou em desequilíbrio, preciso me tratar", disse.

Karol se mostrou arrependida de ter entrado na casa: "Eu me arrependi de ter entrado, mas acho que a minha família não merece esse apedrejamento, todo esse tratamento hostil que está recebendo. O erro foi meu. Estão me apedrejando por eu ter agido de uma forma ruim na casa e agem assim com o meu filho, minha mãe, aqui fora. Eu assumo que perdi o controle, eu não sou assim, e o que posso levar de positivo é a sanidade de saber que preciso procurar ajuda psiquiátrica".

