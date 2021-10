Kim Kataguiri compara série Round 6 com socialismo e apanha nas redes

Apoie o 247

Portal Metrópoles- Ao comparar a série Round 6 com o regime socialista, o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) virou alvo de diversas críticas de internautas. Eles acusam o parlamentar de divulgar fake news e ironizam o post.

A produção sul-coreana, que caminha para ser a mais vista da história da Netflix, aborda o totalitarismo, mas tem como tema central a crítica ao capitalismo selvagem.

No post, Kataguiri diz que “Round 6 é como o socialismo”. “O dinheiro cai do céu; o governo controla a comida; se você não obedece é fuzilado e meia dúzia de pessoas controlam tudo e se divertem às custas do povo”.

Veja:

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) está sendo criticado e acusado nas redes sociais de desonestidade intelectual e de divulgação de fake news após fazer um post associando “Round 6” ao regime socialista https://t.co/ndz5SGkp6r 📷 Sérgio Lima/AFP pic.twitter.com/TxWv0OZBoI — Folha de S.Paulo (@folha) October 13, 2021

Acompanhe a repercussão:

Vcs zoando q o Kim Katagiri não entendeu nada de Round 6.



Ele não entende nada de porra nenhuma.



Tanto q ele só sabe ficar desafiando youtuber e celebridade pra debater. Quando um especialista chama, ele se peida inteiro e foge. — Felipe Neto (@felipeneto) October 13, 2021

É óbvio: Kim kataguiri e mbl sabem q round 6 não é socialismo



SEMPRE que uma crítica anticapitalista fica famosa, eles invertem só pra poluir o debate e confundir quem não tem base



São mercadores da dúvida, ganham dinheiro em cima da confusão



E conseguem pautar a rede social.

Quando vocês não conseguirem entender algum texto, não se sintam mal.



Lembrem que o Kim Kataguiri viu Round 6 e achou que era uma crítica ao socialismo ... — Professor Tulio (@proftulionit) October 12, 2021

Coisas que li numa rodada na timeline e não tô conseguindo superar:



- gente que sempre espera que a visita a lave a louça

- kim kataguiri jurando que round 6 é sobre comunismo — Aline Ramos (@_alineramos) October 12, 2021