Latino faz harmonização facial e internautas cravam: "idêntico ao Malafaia"; Confira o resultado

247 - O bolsonarista Latino exibiu o novo visual um mês após realizar uma harmonização facial. O cantor de 50 anos, recém-completados, também tirou a barba, o que o deixou ainda mais irreconhecível.

No entanto, um outro detalhe chamou a atenção dos internautas: a semelhança do cantor com o empresário evangélico Silas Malafaia, que chegou aos trends topics do Twitter após a comparação.

Veja:

