Lexa se pronuncia sobre assédio de seu marido, MC Guimê, no BBB: “estou no fundo do poço”

247- A cantora Lexa se pronunciou nas redes a respeito das cenas em que seu marido, o MC Guimê, aparece tocando a mexicana Dania Mendez, do La Casa de Los Famosos (versão mexicana do reality), durante festa do BBB 23, como mostra as imagens no vídeo abaixo:

ASSÉDIO: O Mc Guime passando a mão na bunda da Dania e ela RETIRANDO a mão dele, o Guime foi alertado diversas vezes que estava passando do ponto. #BBB23 pic.twitter.com/jVI4zxfowe March 16, 2023





Em um desabafo (veja o texto completo na postagem abaixo), a cantora diz estar arrasada com o assédio sexual promovido pelo marido: “Eu to arrasada, triste e decepcionada. Dói demais! eu tô no fundo do poço”.

Ela ainda destacou todo o empenho dela em fazer campanha para o marido durante sua participação no reality.

