"Liberdade para Galo e Gessica" torna-se o assunto mais comentado do Twitter no Brasil

247 - Após o líder de entregadores de aplicativos, Paulo Lima, conhecido como ‘Paulo Galo’, ser preso nesta quarta-feira (28) por ter participado do incêndio à estátua de Borba Gato, bandeirante explorador de indígenas, no último sábado (24) em São Paulo, internautas passaram a pedir a liberdade do ativista e de sua esposa, Géssica Barbosa, que também foi presa.

Por volta das 16h30, a hashtag "#LiberdadeParaGaloEGessica" ocupava a primeira posição no ranking de assuntos mais comentados no Twitter do Brasil.

Políticos e anônimos publicaram diversas mensagens de apoio a Galo e pediram sua soltura. "Toda prisão é política, ainda mais em tempos de guerra aberta contra os pobres, é para intimidar, é ditadura", escreveu um usuário.

Veja a repercussão:

🚩✊🏾 Lutar não é crime! Denunciar os resquícios do nosso passado escravagista, colonialista e racista é um dever! Quem se sente representado com a estátua de um assassino e estuprador?#LiberdadeParaGaloeGessica #LiberdadeParaBiu #QuarentenaSemTerra pic.twitter.com/MiogtXL2lr — MST Oficial (@MST_Oficial) July 28, 2021

os defensores de estátua não vão comentar nada sobre a prisão provisória do @galodeluta e sua esposa gessica? uma estátua vale mais que defender a vida de duas pessoas? #LiberdadeParaGaloEGessica July 28, 2021

Derrubar a estátua do Borba Gato se tornou mais urgente do que já era!!!#LiberdadeParaGaloeGessica — Lana de Holanda 🇨🇺🏳️‍⚧️ (@lanadeholanda) July 28, 2021

que todas as estátuas de assassinos e estupradores sejam destruídas ou depositadas em museus sobre os horrores da nossa história#LiberdadeParaGaloeGessica #LiberdadeParaBiu — luanda vannuchi (@lu_va_) July 28, 2021

Como é fácil prender preto e pobre nesse Brazil...#LiberdadeParaBiu #LiberdadeParaGaloEGéssica — Eternamente insatisfeito (@P_aga) July 28, 2021

Estamos ao lado de @galodeluta Gessica e Biu!!

Esse monumento de um assassino queimou foi pouco!!!#LiberdadeParaGaloeGessica #LiberdadeParaBiu pic.twitter.com/Vi6O4kIy4Y — Raquel Luxemburgo (@raqueluxemburgo) July 28, 2021

ARBITRARIEDADE! Paulo Galo e Gessica tiveram a prisão preventiva decretada como parte das investigações sobre o ato que colocou fogo na estátua do genocida e escravocrata Borba Gato. Isso é intimidação! Exigimos liberdade para Galo e Gessica já! #LiberdadeParaGaloEGessica — Vivi Reis (@vivireispsol) July 28, 2021

Toda solidariedade ao companheiro @galodeluta

sua esposa Gessica e ao companheiro Biu. Presos injustamente no dia de hoje.#LiberdadeParaGaloeGessica #LiberdadeParaBiu#LutarNãoÉCrime — Douglas Belchior #TemGenteComFome (@negrobelchior) July 28, 2021

Até agora ninguém sabe quem mandou matar Marielle por interferência nas investigações. Mas prender quem queima estátua de racista é prioridade pra polícia!#LiberdadeParaBiu #LiberdadeParaGaloEGéssica — militante cansado (@pinkbloc_) July 28, 2021

por mim, de minha vontade pessoal e política, derrubava completamente essa merda, mas nem isso aconteceu. a estátua tá lá e a lei segue sendo usada como instrumento pra perseguir ativistas e periféricos #LiberdadeParaGaloeGessica — Thiago Guimarães (@orathiago) July 28, 2021

Quando a luta começa a incomodar eles criminalizam os nossos!#LiberdadeParaGaloeGessica — Ghibli Comunista ☭ (@RelarSoul) July 28, 2021

