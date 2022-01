“Linn merece respeito”: internautas apontam transfobia no BBB e cobram Globo

Público aponta desrespeito pelo uso do pronome masculino para se referir a Linn da Quebrada, mulher trans, no reality edit

247 - O nome de Linn da Quebrada foi para os trending topics do Twitter neste sábado (22) após um episódio no Big Brother Brasil em que uma mensagem do público se referia a ela, uma mulher trans, como sujeito masculino. “Você está solteiro? Estão perguntando aqui kkkk”, dizia a pergunta, vinda do público do reality, exibida no telão da casa.

Os internautas apontaram transfobia contra a atriz e cantora e levantaram a hashtag “Linn merece respeito” na rede social. Além disso, cobraram a Globo para que o episódio não se repetisse - já que não seria a primeira vez. “A edição precisa mostrar quem mandou o torpedo e dar um puxão de orelha”, reagiu uma internauta.

"Infelizmente, em poucas horas já assistimos pelo menos 5 episódios de violências transfóbicas. Nem mesmo as mais de 50 câmeras são capazes de inibir a transfobia sistêmica do Brasil", postou o perfil oficial da própria artista. Veja abaixo o vídeo em que da cena e reações à cena:

LINN DA QUEBRADA MERECE RESPEITO! Isso já passou de todos os limites, estão fazendo de propósito. A edição precisa mostrar quem mandou o torpedo e dar um puxão de orelha. TRANSFOBIA É CRIME. #BBB22 pic.twitter.com/xYHZUc3iKy — BCharts #BBB22 (@bchartsnet) January 22, 2022





Infelizmente, em poucas horas já assistimos pelo menos 5 episódios de violências transfóbicas. Nem mesmo as mais de 50 câmeras são capazes de inibir a transfobia sistêmica do Brasil.



TRAVESTIS MERECEM RESPEITO

LINN MERECE RESPEITO PUBLICIDADE January 22, 2022

TRANSFOBIA É CRIME, @globo @boninho @tadeuschmidt, e já tá sendo reincidente no programa. Vcs tem que avisar, mesmo que a gente saiba que é de propósito. — ERIKA HILTON 🏳️‍⚧️🧜🏾‍♀️💉 (@ErikakHilton) January 22, 2022





TRANSFOBIA É CRIME!



Não é a primeira vez que a @linndaquebrada sofre esse tipo de violência psicológica no #BBB22. A direção do programa precisa de pronunciar sobre o caso ao vivo. Linn é ELA, A TRAVESTI!

Linn merece respeito! pic.twitter.com/XPnfMuLBXb — Vivi Reis (@vivireispsol) January 22, 2022

LINN MERECE RESPEITO @linndaquebrada 🧡



Independente de qualquer afinidade ou aliança dos participantes dentro do jogo, aqui fora, nós precisamos nos posicionar sempre. Isso è muito sério! #BBB22 #TransfobiaNão PUBLICIDADE January 22, 2022