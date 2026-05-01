Luana Piovani pede manifestações contra PL da dosimetria e chama Congresso de “inimigo do povo”

247 - A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para fazer um alerta sobre os efeitos da chamada PL da Dosimetria.

O posicionamento da artista ocorre após o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Lula ao projeto. A proposta reduz as penas dos condenados em casos ligados à tentativa de golpe de Estado e aos atos de 8 de janeiro de 2023, que envolvem Jair Bolsonaro.

Em um vídeo publicado no Instagram, Luana fez um apelo direto ao público e demonstrou preocupação com o alcance da medida.

“Vim aqui voando fazer esse vídeo, primeiro chamar a atenção de vocês de verdade, a gente está prestes a viver mais uma vez um perigo eminente pra vida e pra segurança de todo mundo. Lá vamos nós tendo que chamar Caetano, Gil, Chico, Djavan, Ivan Lins, todas essas pessoas que já fizeram tanto por nós, que deveriam estar quietinhas em casa, lá vamos nós ter que chama-los para uma manifestação gigantesca contra a tal da PL da Dosimetria”, afirmou.

Na sequência, a atriz ampliou a crítica, relacionando a proposta a possíveis benefícios para condenados por diferentes tipos de crime.

“Se isso for aprovado, e já está no Congresso, vamos todos nos fu…, porque eles inventaram isso pra liberar a galera do golpe do dia 8 (de janeiro), pra que Bolsonaro seja liberado, e nisso, estupradores logicamente se beneficiarão, porque lei é feita para todos”, completou.

Na legenda da publicação, Luana reforçou o tom de mobilização e convocação popular.

“PL DA DOSIMETRIA NAO PASSARA! TEMOS Q ESTAR ATENTOS AO #congressoinimigodopovo e se preciso for, LA VAMOS NOS PRAS RUAS DE NOVO!! O POVO BRASILEIRO NAO MERECE TANTA CORRUPÇAO, FALTA DE CARATER E CUIDADO! VAMOS CUIDAR DO NOSSO PAÍS!”, escreveu.

A atriz também mencionou a possibilidade de novas manifestações e eventos nos dias 7 e 14 de maio, incentivando o engajamento do público.