Luana Piovani revela crise de saúde em meio à disputa por guarda dos filhos

247 - A atriz Luana Piovani, de 46 anos, falou sobre sua relação polêmica com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, de 34, pai de seus três filhos: Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7. A artista afirmou ter desenvolvido crise de ansiedade e criticou o sistema judiciário de Portugal, onde mora atualmente.

"Não sabia que existia algo chamado violência judiciária. Eu sofri violência judiciária. Era uma juíza e ela me constrangeu quando falou sobre o salário mínimo, como se nosso nível de vida se baseasse nisso. Daí eu desenvolvi as crises", explicou ao programa Domingo Espetacular, na Record TV.

"As minhas crises de ansiedade vêm com aceleração do batimento cardíaco, sudorese, confusão de pensamento e respiração curta. Quando começou a me dar taquicardia, não deixei me abater", acrescentou.

