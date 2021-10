Lucas Penteado faz live com suposta traição da noiva (vídeo)

Ex-BBB e ator diz, em vídeo, que noiva estava com um segurança pessoal edit

247 - O ator, cantor e ex-BBB Lucas Penteado fez uma live em sua conta no Instagram, na madrugada desta sexta-feira (01), com um suposto flagrante de uma traição da noiva com um segurança pessoal.

No vídeo, o ex-BBB ao se deparar com a situação, expôs os dois anunciando que estava sendo traído.

"Que feio hein? E você não tem nada a ver com isso [falando para o segurança], errado mesmo é quem tinha relação certo? Ótimo", afirmou o ex-BBB dentro de um elevador para cerca de 4 mil pessoas.

Penteado conduz a noiva até a saída do condomínio e, na portaria, questiona um funcionário sobre quem estava no apartamento. A todo momento a noiva pede para que ele pare de filmar.

Assista ao vídeo:

