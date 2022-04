Luísa Mell detona Calcinha Preta por usar pombo em homenagem e banda rebate (vídeo)

Apoie o 247

247 - A ativista Luísa Mell não gostou de ver a homenagem que o Calcinha Preta fez para Paulinha Abelha na noite do último sábado (9), quando o grupo de forró soltou uma pomba branca e a ave caiu no meio do público. O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais e chegou até a ativista, que fez uma crítica em seu perfil no Instagram. "Inacreditável. Inaceitável. Deixem os animais em paz. Um completo absurdo", disse ela, na legenda da publicação. As informações são do portal Na Telinha.

Continuando o texto, Mell falou mais sobre o animal e criticou as pessoas que estão achando a cena engraçada. "Pombos são animais de hábitos diurnos. Pombos também se machucam. Pombos sentem dor. Pombos não têm que participar destas palhaçadas que humanos inventam. Pqp. E o povo tá achando engraçado", pontuou ela.

A banda publicou uma nota de esclarecimento em seus Stories. "Mediante os acontecimentos durante o show da banda Calcinha Preta, no sábado, dia 9, em Salvador/BA, esclarecemos que houve uma surpresa por parte de um fã. . Os fatos ocorreram sem o prévio conhecimento dos integrantes e da produção da banda", começaram a explicar.

"Vale ressaltar que a pomba não se feriu e foi cuidada por um espectador que estava na plateia. Contamos com a compreensão de todos e que o jornalismo seja feito com apuração, primando pela verdade", finalizou.

O momento da pomba que não voou no show do Calcinha Preta

O momento da pomba que não voou no show do Calcinha Preta

🎥🎥: YouTube / Salvador FM https://t.co/9d4R5qDKS0 pic.twitter.com/XW9e7iS5hh

April 10, 2022





