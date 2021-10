Luisa Mell vai processar médico por cirurgia não autorizada: “pior que estupro”

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A apresentadora Luisa Mell anunciou, por meio de seu advogado, que irá processar o médico responsável por uma cirurgia feita contra ela sem autorização. O episódio acontece pouco depois de a ativista denunciar também o ex-marido Gilberto Zaborowsky por pressão psicológica, ameaça verbal e tentativa de coação.

“Isso é pior que um estupro. Ambos a violaram enquanto estava anestesiada e deram sequência a práticas e procedimentos não autorizados, que acumularam prejuízos estéticos irreversíveis. Um verdadeiro crime”, disse Angelo Carbone, advogado de Luisa Mell, ao portal UOL .

Luisa Mell entrou recentemente com um pedido de medida protetiva de urgência contra o empresário, com quem foi casada por dez anos. O relacionamento terminou em julho deste ano. A nova ação investigaria se o ex-marido da apresentadora, Gilberto Zaborowsky, teria alguma relação com a realização da cirurgia que não foi autorizada pela ativista.

PUBLICIDADE