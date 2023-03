Luisa Sonza desabafa sobre dificuldades com antiga gravadora em publicação de projeto ao vivo

Apoie o 247

247 com Chat GPT - A cantora Luisa Sonza utilizou as redes sociais para desabafar sobre um problema que vem enfrentando com sua antiga gravadora, a Universal Music. A artista afirmou que a empresa não libera um projeto gravado ao vivo de show da sua turnê "Doce 22", que já está todo gravado e pronto para ser publicado.

Luisa explicou que a gravadora não autoriza a publicação do álbum ao vivo porque não quer perder o retorno financeiro, já que os streamings seriam divididos. Ela afirma ter oferecido todo o dinheiro que o projeto daria para a gravadora, mas mesmo assim não conseguiu publicá-lo. A cantora ressaltou que a ideia de não publicar o álbum ao vivo a machuca muito.

A artista reforçou sua posição no Twitter, criticando a falta de respeito das gravadoras pelos artistas e pela arte. Luisa declarou que, na verdade, são as gravadoras que precisam dos artistas e não o contrário.

Os fãs de Luisa Sonza manifestaram apoio à cantora e mostraram indignação com a situação. O álbum "Doce 22" foi um dos maiores sucessos da carreira da artista, ultrapassando a marca de 400 milhões de streamings no Spotify. Luisa Sonza ainda está em turnê, realizando os últimos 15 shows antes de dar uma pausa nos palcos para produzir um novo álbum.

