Luiza Possi é detonada após oração para Bolsonaro e ganha hate até de ex-namorada: "meu erro"

247 - A cantora Maria Gadú, 38, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (27) ao comentar, com forte dose de ironia, uma publicação religiosa de Luiza Possi, 41, que havia viralizado como possível manifestação contra a prisão de Jair Bolsonaro.

A repercussão começou após Possi publicar um texto bíblico em tom de desabafo sobre “tempos injustos”. A reflexão, que falava sobre fé, poder e a queda dos que “creem que têm mais poder que Deus”, dividiu opiniões por soar como um apoio indireto ao ex-presidente, condenado a 27 anos e três meses de prisão. Em um dos trechos, a cantora afirmou: "A gente tá preso, à mercê do poder dos outros, da vontade dos outros. E a única coisa que realmente me dá força pra continuar é a Bíblia".

A publicação rapidamente se espalhou e gerou ampla discussão. Foi então que Maria Gadú decidiu se manifestar nos comentários, trazendo à tona — pela primeira vez de forma explícita — que ambas teriam vivido um relacionamento no passado.

A resposta da artista chamou atenção não apenas pela crítica, mas também pelas revelações pessoais. "Luiza Possi, glória a Deus. Ore por nós, que ele perdoe pelo tempo que passamos juntos, os pecados, as mentiras que contastes dizendo que eram mentira. Deus é misericordioso, se ele te perdoou, vai me perdoar também. O tempo em que namoramos foi um erro. Hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone. Amém."

A fala de Gadú teve imediata repercussão. Usuários das redes sociais ressaltaram que, ao se manifestar, a cantora acabou confirmando um romance que Possi sempre negou publicamente. Perfis comentaram o teor revelador da mensagem e ironizaram a situação.

Pedro Neschling, que foi casado com Luiza, também se viu perplexo com a postagem da ex e postou, sem citá-la diretamente: “Mudar faz parte da vida. Sobretudo, amadurecer é bom demais. Eu tenho muito orgulho de não ser mais o cara que era anos atrás. Agora, tem gente que parece que sofreu lobotomia e infelizmente não reconhecemos mais. O negócio é assustador mesmo. Uma pena.”