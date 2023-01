Machismo: Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo em Gabriel Tavares por relação tóxica com Bruna Griphao

Apoie o 247

247 - Durante a exibição do BBB deste domingo, Tadeu Schmidt avisou aos participantes que iria dar um recado. O assunto envolve a relação tóxica estabelecida dentro do confinamento.

"Antes da gente falar de Monstro e Paredão, tenho umas coisinhas para falar com vocês. Não é um diálogo, é um toque", iniciou Tadeu. "Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde", completou ele, de acordo com informações do portal F5.

Em seguida, o apresentador citou duas frases ditas dentro da casa:

"Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'Vocês são um casal muito chato', disse Cara de Sapato. Tina falando sobre o mesmo casal: 'Vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna."

"Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde".

"'Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados".

Tadeu também lembrou uma frase dita por Gabriel a Bruna:

Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar uma cotoveladas na boca'".

"Gabriel em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", avisou o apresentador.





