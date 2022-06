Mamata Card bomba nas redes após vir à tona lambança de Bolsonaro com cartão corporativo

Os auditores do TCU vasculharam arquivos dos recursos destinados a custear despesas de caráter secreto pagas com cartões corporativos, chamados de suprimento de fundos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) constatou, segundo a Veja, revelar que Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 21 milhões nos cartões corporativos - pagos com dinheiro público - entre janeiro de 2019, início de seu mandato, e março de 2021, o assunto “Mamata Card” tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Os auditores do TCU vasculharam arquivos dos recursos destinados a custear despesas de caráter secreto pagas com cartões corporativos, chamados de suprimento de fundos.

Bolsonaro gastou R$ 2,6 milhões neste período somente com comida para abastecer sua residência oficial, o Palácio da Alvorada, e a do vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), o Palácio do Jaburu. Em média, foram gastos R$ 96,3 mil por mês. Não se sabe quais alimentos foram comprados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a repercussão:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MAMATA CARD

Garanta já o seu! pic.twitter.com/aQo13IB7bo — tesoureiro (@tesoureiros) June 3, 2022

Subiu bora!

MAMATA CARD pic.twitter.com/hIuFDArE19 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 3, 2022

Quando tava em campanha:

"Vamos reduzir pela metade os gastos com cartão corporativo"



Quando tá na presidência:

Gasto de 21 MILHÕES no cartão corporativo entre JAN/19 e MAR/21



JAIR GASTA O BRASIL PAGA

MAMATA CARDpic.twitter.com/AvJ2crijNd — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) June 3, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vida do brasileiro está cada vez mais difícil. Mas para Bolsonaro e sua família é só MAMATA CARD pic.twitter.com/PL8dqeNDRZ — Humberto Costa (@senadorhumberto) June 3, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE