Mano Brown faz dura crítica e internautas associam a Neymar: 'Fica rico e vira branco'

Apoie o 247

ICL

247 - O rapper Mano Brown, de 52 anos, surpreendeu a plateia do festival Encontro das Tribos, em Ribeirão Preto (SP), durante show da banda Racionais neste final de semana, com um duro discurso acerca da questão racial e das eleições no Brasil. As informações são do portal Splash.

O evento ocorreu no sábado, um dia antes do pleito geral. "No Brasil o preto rico fica branco e ataca outros pretos. Ele vota contra outros pretos. Essa é a regra básica de sobrevivência do preto no Brasil: ganhar dinheiro e ficar branco", disparou.

Embora Brown tenha deixado claro que se tratava de uma crítica geral, não direcionada a qualquer pessoa em específico, muitos fãs interpretaram a fala do cantor como uma indireta ao jogador de Neymar Jr.Na semana passada, Neymar foi detonado nas redes pelo seu apoio a Bolsonaro (PL), por vezes criticado por suas falas consideradas racistas, homofóbicas e preconceituosas de uma forma geral.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.