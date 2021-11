Maraisa sai em defesa de Maiara após críticas ao comportamento da irmã no velório de Marília Mendonça

"Calem a boca", escreveu Maiara no Twitter, sobre críticas à irmã gêmea, com quem faz dupla sertaneja edit

247 - Maraisa, da dupla com Maiara, foi às redes sociais neste domingo (7) para sair em defesa da irmã gêmea, alvo de críticas por seu comportamento durante o velório da cantora e amiga Marília Mendonça neste sábado (6). Alguns comentários a descreveram como “dopada” ou “no piloto automático”.

Maiara ficou quase o tempo todo ao lado do caixão e abraçava e consolava as pessoas que chegavam perto. “Em alguns momentos, ela foi fotografada com expressões de serenidade e sorrindo, o que levou o público que estava acompanhando pela TV e pelas redes sociais a fazer comentários sobre seu comportamento”, relatou reportagem do UOL.

“A Maiara não estava no automático!! Minha irmã é a mulher mais foda que eu conheço! Ela sabia que ali só estava o corpo da Marília! Pq o que vive é o sentimento dentro do seu coração!! Minha irmã ama a Marília com todas as forças que alguém pode amar! Calem a boca!!!!”, postou Maraisa no Twitter, respondendo a um internauta que acabou deletando a postagem.

Maiara e Maraisa e Marília Mendonça eram amigas há mais de dez anos, desde antes de ficarem famosas. Juntas, elas tinham o projeto Patroas e sairiam em turnê pelo Brasil a partir de março de 2022. A dupla publicou uma homenagem a Marília no Twitter: “Sempre será a nossa rainha. Para sempre em todos os cantos!”. E trocou a foto de capa das redes sociais para uma com as três em lágrimas.

