Marido de Aline Wirley, do 'BBB 23', Igor Rickli é detonado nas redes após duvidosa declaração de amor: “branco salvador"

Apoie o 247

ICL

247 - Igor Rickli se viu envolvido em uma polêmica ao publicar uma declaração de amor para a esposa, a cantora Aline Wirley, confinada no "BBB 23" há 2 meses. Juntos há 12 anos, o ator publicou um texto mencionando as críticas que receberam no início do relacionamento.

“Desde que a gente se conheceu e escolheu ficar junto, temos que lidar com muitas críticas. Já cheguei a ouvir de pessoas (alguns até do nosso meio) que temos uma relação de fachada", iniciou, se referindo ao modelo de casamento escolhido por eles.

E continuou: "Que eu, Igor, bem poderia ter escolhido uma melhorzinha... Que você era feia demais pra mim. Que quando raspou o cabelo fez pacto pra segurar o marido. Que nós éramos uma farsa... Nos ofenderam muito, meu amor... E até hoje ofendem, muito! E duvido que isso passe, que essa dor passe. Mas eu sei quem é você. E só você sabe quem eu sou e o que nos une. E é tão MAIOR que qualquer enxurrada de ódio que possam nos mandar".

“Já ouviu falar na síndrome de branco salvador?", disse outro. "Gente, que exposição desnecessária, repetir frases que trazem dor", lamentou um terceiro.

Já um outro internauta ironizou o texto: “é fã ou hater?”

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.