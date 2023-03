Marido de Giovanna Antonelli é acusado de assédio sexual

Apoie o 247

247 - O diretor artístico Leonardo Nogueira, marido da atriz Giovanna Antonelli, está sendo acusado de assédio sexual por outra atriz, que passou pela Globo e pediu uma indenização de R$ 2 milhões. A informação foi publicada nesta terça-feira (21) pelo portal R7.

A atriz responsável pelas acusações admitiu que teve o momento íntimo com o diretor em um hotel no estado de São Paulo. Segundo ela, o diretor disse que a transformaria em uma estrela. A artista entendia que as relações sexuais eram necessárias para conseguir os testes para a emissora.

