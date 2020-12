Marjorie Estiano vai para o topo do Twitter com piada de Ano-Novo leva

247 - A atriz Marjorie Estiano foi um dos assuntos mais comentados na web e entrou nos trending topics do Twitter nesta quinta-feira (31). O motivo é o nome da atriz que vira meme na virada de ano por conta do trocadilho com o sobrenome “Estiano” que soa como “Este Ano”.

“31 de dezembro, já posso fazer o clássico trocadilho, e está minha gente é a última foto da Marjorie Estiano”, escreveu um internauta, segundo reportagem do Portal T5;. “Não acredito que a Marjorie se tornou ‘o pavê ou pra comer’ dos finais de ano”, publicou um terceiro.

Um dos melhores trabalhos da Marjorie Estiano, mas ano que vem serão mais. pic.twitter.com/rsSXxThtFU December 31, 2020





