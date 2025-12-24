MC Daniel enfrenta cancelamento de shows após acusações de traição e abuso psicológico

247 - MC Daniel enfrenta uma onda de cancelamentos desde a divulgação das acusações feitas por sua ex-namorada, a empresária Lorena Maria, mãe de seu filho de 10 meses. As informações são do g1.

A repercussão do caso levou à suspensão de três apresentações agendadas para o fim de 2025 e o início de 2026, incluindo o aguardado show de Réveillon em Fernando de Noronha. A Administração da Ilha confirmou o cancelamento no sábado (21), em publicação no Instagram.

Dias depois, outros dois eventos seguiram o mesmo caminho: o Festival de Verão de Ubatuba, marcado para 3 de janeiro, e a Churrascada Laguna, prevista para 17 de janeiro.

No caso de Ubatuba, embora o comunicado oficial não tenha explicado o motivo, a prefeita Flávia Pascoal afirmou nas redes: “Mexeu com uma, mexeu com todas. MC Daniel cancelado”.

O evento de Laguna, por sua vez, disse que o cancelamento ocorreu por “motivos alheios à organização”.

O início da crise pública remonta ao dia 12 de dezembro, quando Lorena Maria publicou um longo relato nas redes sociais alegando ter sido traída enquanto estava grávida e acusando o funkeiro de tentar prejudicar sua imagem.

“Aconteceu uma situação que não estou conseguindo segurar. A minha babá foi fazer algumas perguntas sobre os direitos dela pro Daniel, e ele já veio me humilhando, falando que sou mentirosa compulsiva”, afirmou. “Esse homem não me deixa em paz. Esse homem fala mal de mim pra todo mundo, tenta me queimar com todo mundo, falando coisas absurdas sobre mim pros outros.”

Lorena relatou ainda interferências do cantor em sua relação familiar. “Ele também está atrapalhando a minha relação com a minha mãe biológica. Já houve algumas brigas, algumas discussões entre ela e a minha irmã, porque ele está indo atrás dela para saber do meu passado.”

A empresária também publicou prints que, segundo ela, comprovariam traições ocorridas durante sua gravidez. “Vou deixar aqui para as pessoas tirarem as próprias conclusões. Quem é o mentiroso compulsivo?”, questionou.

O relato viralizou rapidamente, gerando forte pressão pública para que organizadores de eventos revissem a participação do artista.

Horas após a confirmação do terceiro cancelamento, MC Daniel divulgou um vídeo de mais de 12 minutos, no qual negou ter traído Lorena e afirmou que as conversas expostas por ela seriam de um período anterior ao início oficial do relacionamento.

“Aconteceu um caso que tomou uma proporção muito grande e está afetando minha vida pessoal e profissional”, disse o cantor. Segundo ele, “Eu não estava namorando a Lorena. Ela sabe disso”.

Daniel também rechaçou as acusações de deixar de pagar pensão. “Se tem uma lei que funciona no Brasil é a de pensão. Se eu não pagasse pensão para o meu filho, eu estaria preso.”

Nesta terça (23), Lorena voltou a se manifestar após o vídeo do cantor. Ela contestou as explicações e ampliou as acusações. “Não fiquei com raiva porque fui traída, fiquei com nojo da sua cara de pau em se dizer santo”, afirmou. Para ela, o problema central envolve “abuso psicológico, humilhações” e “ameaças de tirar a guarda do meu filho”.

A assessoria jurídica da empresária informou que foi registrado um boletim de ocorrência contra o funkeiro, por falsa identidade, difamação, injúria e ameaça.

Com a continuidade da polêmica e impactos diretos em sua agenda, MC Daniel ainda não tem previsão de retomada dos shows cancelados.