MC VK se pronuncia após morte de MC Kevin: ‘Estou sendo injustiçado’ (vídeo)

"Não estou sabendo lidar. Estou sendo massacrado, injustiçado, apanhando. Estão me agredindo muito, mano. Agredindo minha família, minha filha", desabafou o cantor, que estava com MC Kevin no momento da morte

247 - MC VK desabafou sobre a morte do amigo, MC Kevin, em um vídeo nas redes sociais, no qual disse estar “sendo injustiçado” e “massacrado”. Ele era um dos que estavam presentes no momento da morte, no último domingo no Rio de Janeiro, quando o funqueiro caiu de uma sacada de quarto de hotel e não resistiu.

“Eu já vi ele na luta, já vi o choro dele, já vi os planos dele sendo construídos e os planos dele dando certo. Não só vi ele sucedido, não. Conheci ele sete anos atrás”, relatou. Em seguida, falou sobre o momento difícil que está vivendo: “Não estou sabendo lidar. Estou sendo massacrado, injustiçado, apanhando. Estão me agredindo muito, mano. Agredindo minha família, minha filha”.

MC VK diz estar cooperando com as autoridades. “Já deixei tudo na mão da polícia: meu celular, minha senha. Fiz dois testemunhos, mas falei pro advogado voltar lá pra avisar que estou à disposição de fazer o que for. Não estou fugindo, pode ter certeza. Só eu sei o que estou passando e não vou fugir dessa luta. Espero que isso pare, não estou aguentando mais. Não tive um momento de luto pelo meu amigo”.

O funkeiro e a modelo Bianca Domingues prestaram depoimento à Polícia Civil e revelaram que estavam com Kevin no momento em que o funkeiro caiu. Os dois relataram ter mantido relações sexuais no quarto 502 de um hotel na Barra da Tijuca. Depois, Bianca teria ido com o MC para a varanda. Segundo as testemunhas, o MC ficou com medo de que sua esposa, a advogada Deolane Bezerra, fosse até o quarto em que estavam, e tentou pular para a varanda do apartamento do andar inferior, quando caiu. A viúva de MC Kevin questiona a versão dada por MC VK à polícia.

Assista:

