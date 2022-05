Médica é detonada nas redes após xingar paciente: "filho de uma p* vem para hospital por conta de infecção"

Eu tenho uma doença chamada cistite de repetição q me faz ter infecção urinária diversas vezes no ano e q me causam dores lancinantes ao nível de desmaio ou n conseguir caminhar por exemplo... Mas a senhorita @a_marilima não considera q eu deva ser atendida com respeito quando + https://t.co/1mZaW8k2Jd

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE