Médico denuncia a prática de eutanásia em Manaus e acusa Bolsonaro de negligência (vídeo)

O médico Mário Vaiana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, denunciou em um vídeo que viralizou nas redes social a prática de eutanásia em Manaus e culpou diretamente o governo federal pelas mortes

247 - O médico Mário Vaiana, presidente do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas, denunciou em um vídeo que viralizou nas redes social a prática de eutanásia em Manaus, que enfrentra uma grave crise sanitária.

“Estão praticando eutanásia em Manaus! Se isso não for o fim do mundo, eu não sei mais o que é o fim do mundo”, disse.

Emocionado ele completou: “eu quero aqui implorar ao presidente Bolsonaro para que ele faça alguma coisa, não é mais possível ver o governo Bolsonaro aturar essa situação”.

Veja:

