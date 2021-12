Melody lança remix de música de Anitta sem autorização e tem vídeo tirado do ar; cantora acusa adolescente de fake news

Anitta elogiou a versão gravada pela cantora adolescente, mas destacou que as regras que envolvem os direitos autorais da música original não foram respeitadas edit

247 - A cantora Melody, de 14 anos, teve retirada do Youtube nesta terça-feira (21) sua nova música, “Fake Amor”, uma versão remix de “Faking Love”, de Anitta. “Eu não tô acreditando!”, desesperou-se a artista adolescente.

Nesta segunda-feira (20), Melody anunciou uma parceria usando a imagem de Anitta para promover o lançamento, sem conhecimento da cantora de 28 anos, que a acusou de divulgar “fake news”.

“Quando eu falo para vocês que essa menina vai ser o próximo 'kikiki' do Brasil vocês não acreditam em mim (risos). Mas também quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela, porque o pai não é correto, também não me escutam”, escreveu Anitta no Twitter.

“Galera, música não é bagunça e internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros. É automático o algoritmo da minha gravadora derrubar automaticamente qualquer conteúdo postado”, explicou na sequência.

Melody tentou fazer um apelo para Anitta: “se você estiver vendo esse vídeo, mulher, por favor, libera! De verdade, eu fiz de coração. Eu não quero ganhar nada com a música. Fiz porque eu realmente gostei muito. Quis mostrar para o povo que tô tentando fazer um trabalho legal. Todo mundo tava abraçando a música! Liberem eu soltar a música de novo, por favor! Não derruba meu canal! Eu não tô acreditando”.

