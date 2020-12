Menina de sete anos viraliza ao exaltar cabelos cacheados: 'sou minha própria referência' (vídeo)

Ana Flávia Castro, Metrópoles - A pequena Manuella, de 7 anos, é um exemplo de autoestima e representatividade. Desde nova, ela aprendeu a rebater comentários negativos sobre sua aparência. “Sou uma inspiração para a próxima geração”, disse a menina em um vídeo gravado pela tia, a modelo Yasmim Estevam.

Nas imagens, a criança demonstra segurança e atitude. Perguntada se gosta de seus cabelos, responde, com convicção: “Amo. Adoro!”. Manuella ainda dá mais uma demonstração de autoamor antes do encerramento: “E quando alguém fala que não gosta do seu cabelo, o que você diz?”, pergunta a modelo. A pequena responde: “Querido, aceita, o problema é seu!”.

O vídeo foi postado no Instagram de Yasmin Estevam e fez sucesso nas redes. Desde sua publicação, a postagem foi vista por mais de 1 milhão de pessoas e recebeu mais de 30 mil curtidas.

