Mercado Livre e Mercado Pago registram instabilidade hoje, relatam usuários

247 - Usuários dos aplicativos Mercado Livre e Mercado Pago foram às redes sociais relatar instabilidade no acesso às plataformas nesta segunda-feira (16).

O site DownDetector, que reúne reclamações sobre o funcionamento de plataformas digitais, mapeou um início de notificações a partir das 8h30.

De acordo com apuração do portal UOL, as reclamações vieram de usuários do Brasil, Argentina, Chile e México. No caso do Mercado Pago, a maior parte dos erros ocorreu no acesso à conta digital, segundo o DownDetector.

Em resposta a um internauta, o perfil do Mercado Pago confirmou a instabilidade: "Confirmamos que estamos com alguns inconvenientes ao acessar o site hoje".

