Merval apela e chama a ruralista Simone Tebet de "mãe dos pobres"

Apoie o 247

ICL

247 - Após a sabatina da candidata ruralista Simone Tebet (MDB) no jornal Nacional, da folclórica terceira via, o porta-voz do jornalismo da Globo, Merval Pereira, se empolgou e disse que a senadora é “mãe dos pobres”.

“A senadora Tebet passa uma boa imagem, preocupada com as pessoas, e mãe dos pobres”, disse,

A postagem gerou uma série de piadas e muitos internautas ressaltaram que a senadora votou a favor da Reforma da Previdência, que atingiu em cheio a classe trabalhadora.

Veja a repercussão:

O QUE O SENHOR TOMA PARA ESCREVER ESSE TIPO DE COISA? GOSTARIA DE EXPERIMENTAR (MAS SÓ UM PEDACINHO). — CORONEL SIQUEIRA 🇺🇦🇮🇱🇱🇷🇧🇷1️⃣7️⃣🐂🐃🐄 (@direitasiqueira) August 27, 2022

Enquanto isso no seu estado de origem os indígenas Guarani Kaiowás estão sendo dizimados pelos seus comparsas ruralistas. A mãe dos “pobres de espírito”. August 27, 2022

Senadora Simone Tebet votou contra mulheres nas reformas trabalho, previdência. Lembrou agora 33 milhões de Brasileiros. Estão na extrema pobreza. Esse legado neoliberalismo. MISÉRIA!!! — Alexandre Emanuel (@alexand70101409) August 27, 2022

Mãe de 1% dos pobres com margem de erro de 0% a 3 % — Colocando a xereca na mesa (@ritacaalmeida) August 27, 2022





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.