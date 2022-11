Mia Khalifa ironiza fake news bolsonarista com sua imagem

Nova fake news envolvendo a ex-atriz pornô diz que ela, a suposta "diretora Anti-Fraudes Eleitorais do Tribunal de Haia", teria obtido provas de fraudes no pleito do Brasil edit

247 - A ex-atriz pornô Mia Khalifa usou o Twitter para ironizar mais uma fake news bolsonarista envolvendo sua imagem.

Print compartilhado por ela mostra um perfil intitulado "Direita Brasil", que teria publicado uma matéria com foto da ex-atriz. Na legenda, o texto: "diretora do Departamento Anti-Fraudes Eleitorais do Tribunal de Haia diz que está chocada com as provas obtidas".

Mia Khalifa escreveu: "ok, neste momento eu deveria estar perguntando se estou atrasado para o trabalho, acho que realmente tenho o trabalho".

