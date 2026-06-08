"Minha vida está um caos, eu nunca mentiria em rede nacional", desabafa homem que diz ter visto OVNI em sítio (vídeo)

247 - O influenciador Maik Leão afirmou que sua vida virou “um caos” depois de viralizar nas redes sociais ao relatar a aparição de um suposto OVNI em seu sítio, localizado em Campo Largo, no Paraná. Conhecido por produzir conteúdos sobre resgate de animais, ele ganhou grande repercussão nos últimos dias ao publicar vídeos com registros de luzes no céu e acontecimentos que classificou como “inexplicáveis”.

Em entrevista ao programa “Domingo Legal”, do SBT, neste domingo (7), Maik falou sobre a mudança repentina em sua rotina, a exposição nacional e os efeitos emocionais provocados pela repercussão do caso.

"Minha vida está um caos. Do lado bom e de um lado negativo", desabafou ele.

O influenciador disse que a visibilidade trouxe oportunidades, mas também o colocou diante de ataques e situações difíceis. Segundo Maik, a repercussão pode ajudá-lo a dar melhores condições à família e a mostrar a realidade de comunidades do interior, mas também expôs seus parentes a riscos e críticas.

"O bom é ter uma projeção de dar uma vida melhor para os meus pais, mostrar a realidade do interior, que precisa de muita melhora. E o lado ruim é que a internet é muito maldosa com a gente, estou aprendendo a lidar com isso ainda", declarou.

Durante a entrevista, Maik se emocionou ao comentar o impacto negativo que o caso teve sobre sua família. Ele afirmou que não imaginava que a publicação dos vídeos pudesse resultar em uma reação tão intensa fora das redes sociais.

"Eu não postaria isso se eu soubesse que ia ter arma apontada para os meus pais."

A fala ampliou a dimensão do desgaste vivido pelo influenciador desde que os registros começaram a circular. Maik relatou que a exposição o tornou alvo de desconfiança e acusações de que estaria inventando a história para ganhar audiência.

O influenciador negou que tenha criado a situação e afirmou que não levaria uma versão falsa ao público nacional.

"Eu jamais viria em rede nacional para mentir para o Brasil."

O caso ganhou força nas redes após Maik publicar vídeos em que relatava luzes misteriosas e situações incomuns no sítio onde vive. A repercussão colocou o influenciador no centro de debates sobre supostos avistamentos de OVNIs e também sobre os efeitos da viralização repentina na vida de pessoas comuns que passam a receber grande atenção pública.

Apesar da grande exposição, Maik afirmou que ainda está aprendendo a lidar com o alcance das publicações e com os comentários negativos. A entrevista evidenciou a tensão entre a visibilidade obtida com o episódio e os impactos pessoais enfrentados por ele e por seus familiares desde que os vídeos se espalharam pela internet.